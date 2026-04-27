Turismo in Italia | il boom dei forestieri spinge il PIL e l’economia

Nel 2025, l’Italia ha registrato 288 milioni di pernottamenti, confermandosi come la terza destinazione turistica in Europa. Il settore del turismo, in crescita, contribuisce in modo significativo al PIL e all’economia del paese. Questi dati riflettono un aumento degli arrivi di visitatori stranieri, che hanno scelto le diverse regioni italiane per le loro vacanze e soggiorni. La crescita del settore turistico ha un impatto diretto su strutture ricettive, trasporti e attività commerciali locali.

? Cosa sapere L'Italia registra 288 milioni di pernottamenti nel 2025 consolidandosi terza destinazione turistica europea.. La spesa dei forestieri supera quella dei residenti con un ADR nazionale cresciuto del 4%.. Con 288 milioni di pernottamenti registrati nel 2025, l’Italia si è consolidata come la terza destinazione turistica in Europa, alimentando un mercato globale che oggi rappresenta il 10,3% del PIL mondiale e garantisce impiego a 371 milioni di persone. I dati emersi dall’analisi della divisione Corporate finance & strategy di Bip delineano un quadro di intensa vitalità per il comparto viaggi. Nel continente europeo, il passaggio all’anno precedente ha segnato un traguardo storico con oltre 3 miliardi di soggiorni totali, di cui quasi la metà, precisamente il 49%, è stata generata da visitatori provenienti dall’estero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo in Italia: il boom dei forestieri spinge il PIL e l’economia Notizie correlate Turismo Italia: il boom del lusso spinge il PIL a 237 miliardiIl settore turistico italiano ha consolidato la sua posizione di pilastro economico nazionale durante la 76ª assemblea di Federalberghi, registrando... Home Economia Immobiliare, Baglieri (Sda Bocconi): "73% del pil italiano composto da economia dei servizi""La servitizzazione dell'economia oggi si traduce in un semplice numero: l'Italia ha un prodotto interno lordo che per oltre il 73% è composto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La guerra rallenta il turismo in Italia: calano le prenotazioni, soprattutto da Usa; Turismo in Italia, Roma tra le città più attrattive in Europa. I dati di Federalberghi; Turismo in Italia, meno viaggiatori dagli Usa: prenotazioni in calo e hotel sotto pressione; Il settore turistico in Italia. Mercato del lavoro e strumenti bilaterali e digitali per la formazione. Turismo in Italia, meno viaggiatori dagli Usa: prenotazioni in calo e hotel sotto pressioneSecondo i dati Aidit l’incertezza geopolitica che porta a rimandare o annullare viaggi porterà a una contrazione del 20% del settore ... quifinanza.it Turismo in Italia, Roma tra le città più attrattive in Europa. I dati di FederalberghiLeggi su Sky TG24 l'articolo Turismo in Italia, Roma tra le città più attrattive in Europa. I dati di Federalberghi ... tg24.sky.it Oltre 30 dimore aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche https://abruzzosera.it/turismo/oltre-30-dimore-aprono-ai-visitatori-in-occasione-della-xvi-edizione-della-giornata-nazionale-delle-dimore-storich - facebook.com facebook