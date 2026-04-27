Turismo in Italia | il boom dei forestieri spinge il PIL e l’economia

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, l’Italia ha registrato 288 milioni di pernottamenti, confermandosi come la terza destinazione turistica in Europa. Il settore del turismo, in crescita, contribuisce in modo significativo al PIL e all’economia del paese. Questi dati riflettono un aumento degli arrivi di visitatori stranieri, che hanno scelto le diverse regioni italiane per le loro vacanze e soggiorni. La crescita del settore turistico ha un impatto diretto su strutture ricettive, trasporti e attività commerciali locali.

? Cosa sapere L'Italia registra 288 milioni di pernottamenti nel 2025 consolidandosi terza destinazione turistica europea.. La spesa dei forestieri supera quella dei residenti con un ADR nazionale cresciuto del 4%.. Con 288 milioni di pernottamenti registrati nel 2025, l’Italia si è consolidata come la terza destinazione turistica in Europa, alimentando un mercato globale che oggi rappresenta il 10,3% del PIL mondiale e garantisce impiego a 371 milioni di persone. I dati emersi dall’analisi della divisione Corporate finance & strategy di Bip delineano un quadro di intensa vitalità per il comparto viaggi. Nel continente europeo, il passaggio all’anno precedente ha segnato un traguardo storico con oltre 3 miliardi di soggiorni totali, di cui quasi la metà, precisamente il 49%, è stata generata da visitatori provenienti dall’estero.🔗 Leggi su Ameve.eu

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