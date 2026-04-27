Troppa attesa a bordo | l'ex hostess spiega perché i bimbi piccoli dovrebbero imbarcarsi per ultimi
Un'ex assistente di volo ha condiviso sui social un consiglio rivolto ai genitori di bambini piccoli, suggerendo di imbarcarsi per ultimi. Secondo la sua esperienza, questa strategia aiuta a ridurre lo stress dei bambini durante il viaggio e ad evitare lunghe attese a bordo. Ha inoltre precisato che i genitori non dovrebbero approfittare del pre-imbarco, ma attendere il loro turno più tardi.
Un'ex assistente di volo ha spiegato sui propri profili social che i genitori non solo non dovrebbero approfittare del pre-imbarco, ma anzi dovrebbero i genitori di salire per ultimi a bordo dell'aereo per ridurre lo stress dei piccoli ed evitare lunghe attese a bordo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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