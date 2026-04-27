Troppa attesa a bordo | l'ex hostess spiega perché i bimbi piccoli dovrebbero imbarcarsi per ultimi

Un'ex assistente di volo ha condiviso sui social un consiglio rivolto ai genitori di bambini piccoli, suggerendo di imbarcarsi per ultimi. Secondo la sua esperienza, questa strategia aiuta a ridurre lo stress dei bambini durante il viaggio e ad evitare lunghe attese a bordo. Ha inoltre precisato che i genitori non dovrebbero approfittare del pre-imbarco, ma attendere il loro turno più tardi.