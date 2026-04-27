Trasporti appello di Confindustria | Su Nodo aeroporto e digitale servono scelte chiare e visione più ampia

Confindustria ha lanciato un appello chiedendo decisioni nette e una pianificazione più ampia riguardo al Nodo di Perugia, all’aeroporto e alle infrastrutture digitali. La richiesta riguarda la definizione di strategie condivise che possano sostenere la crescita economica e migliorare la competitività del territorio. La questione riguarda quindi scelte precise e un’attenzione più ampia alle esigenze di sviluppo della zona.

PERUGIA "Su Nodo di Perugia, aeroporto e digitale servono scelte chiare e una visione più ampia per accompagnare sviluppo, competitività e coesione del territorio". Confindustria Umbria prende posizione sulla questione delle infrastrutture. Il ritorno del Nodo di Perugia al centro del confronto pubblico e istituzionale "riporta in primo piano una questione che Confindustria Umbria - fa sapere – considera da tempo strategica per il futuro della regione: quella delle infrastrutture e della qualità delle connessioni. Il dibattito riapertosi in questi giorni conferma infatti quanto l’Umbria continui a scontare ritardi che incidono in modo diretto sulla vita dei cittadini e sulla competitività delle imprese".🔗 Leggi su Lanazione.it

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