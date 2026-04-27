Tramvia dopo i cantieri sui lungarni si perderanno centinaia di posti auto FOTO

Dopo l’avvio dei cantieri sui lungarni del Tempio e Colombo, rispettivamente D2 e D3, per la realizzazione della tramvia verso Bagno a Ripoli, si prevede la scomparsa di centinaia di posti auto nella zona. I lavori, che stanno interessando le aree lungo il corso d’acqua, porteranno a una riduzione significativa di spazi dedicati alla sosta. La fase finale delle opere si avvicina, mentre le modifiche alla viabilità sono già visibili.

Al termine dei lavori per la linea della tramvia per Bagno a Ripoli sui lungarni del Tempio e Colombo, dove ora sono in corso i cantieri rispettivamente D2 e D3, si perderanno centinaia di posti auto. Per la precisione, se ne perderanno 163 sul lungarno del Tempio, dove rimarranno trenta posti di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

Le star di Hollywood contro la fusione tra Paramount e Warner Bros: "Si perderanno molti posti di lavoro"Oltre 1000 artisti e creativi hanno condiviso una lettera aperta per spiegare perché sono contrari all'accordo tra i due studios.

Leggi anche: Tramvia, finalmente le pensiline sui viali / FOTO

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Da lunedì nuova serie di cantieri per la tramvia, possibile forte impatto sul traffico; Tramvia Libertà-Rovezzano, tre anni di cantieri. Si parte questa estate, lavori a macchia di leopardo; Cantieri per la tramvia a Firenze (e non solo): nuove deviazioni e divieti per entrare e uscire dal centro storico; Salta la condotta nel cantiere del tram: disagi per i residenti.

Firenze, i cantieri della tramvia bloccano la città: l’indice del traffico si impennaPeggio anche di New York e Nuova Delhi: la congestione del traffico a Firenze tocca valori record. I cantieri della tramvia paralizzano la città ... virgilio.it

Traffico in tilt per i cantieri della tramvia, Funaro ammette fase criticaTra cantieri aperti e strade chiuse, la circolazione in città torna sotto pressione. In questi giorni il traffico a Firenze sta vivendo una delle fasi più difficili legate ai lavori per la tramvia, co ... firenzetoday.it

Firenze, Tramvia 3.2.2: nuovo progetto per salvaguardare il verde a Campo di Marte - facebook.com facebook

Tramvia Togliatti - stato attuale dei lavori con fondi #PNRR Devono finire TUTTO ENTRO giugno, ce la faranno in 2 mesi #CuraDelFerro #Roma x.com