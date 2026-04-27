Tragedia sulla Tiburtina | Andrea muore in moto a pochi giorni dal compleanno

Un incidente stradale si è verificato sulla Tiburtina, causando la morte di un uomo di 52 anni. L’uomo, agente di commercio nato a Marino, era appassionato di moto e si trovava in sella alla sua quando si è verificato lo schianto. L’incidente avviene a pochi giorni dal suo compleanno. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non sono riusciti a salvare la vita dell’uomo.

Un'altra tragedia sulle strade in questo fine settimana. Andrea Antico, agente di commercio nato a Marino con la passione per la moto, è morto a 52 anni in un incidente stradale.Era in gita con gli amici quando, per cause in corso di accertamento, è caduto rovinosamente a terra e, dopo essere.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Tragedia enorme, bimbo muore alla sua festa di compleanno. La disgrazia in pochi minutiLa gioia di un traguardo speciale si è trasformata in un dolore inimmaginabile nel cuore del Brasile, dove una comunità intera piange la scomparsa di... Leggi anche: Tragedia ad Alife, moto contro un muro: Andrea muore a 17 anni. Grave l’amico Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Tragedia sulla Tiburtina: Andrea muore in moto a pochi giorni dal compleanno; Schianto con la moto, muore un 52enne in gita nella Valle Subequana; Castelvecchio Subequo: 52enne romano perde la vita in moto, era in gita con altri 4 amici; TRAGEDIA SULLA TIBURTINA, MUORE UN MOTOCICLISTA DI 52 ANNI. Schianto con la moto, muore un 52enne in gita nella Valle SubequanaL'incidente a pochi chilometri da Castelvecchio Subequo. La vittima è Andrea Antico di Marino, in provincia di Roma. Era in gita con quattro amici ... rainews.it Una lite tra fratelli ha rischiato di finire in tragedia a Castelnovo Monti, sull’Appennino reggiano. Dietro l’incendio divampato la sera del 23 aprile in un appartamento al secondo piano, i carabinieri hanno individuato un gesto doloso compiuto da un uomo di 33 - facebook.com facebook Nel 40esimo anniversario della tragedia di #Chernobyl il #Papa ricorda le vittime del peggior disastro della storia e richiama la Comunità internazionale sui rischi del nucleare. “A tutti i livelli prevalgano discernimento e responsabilità” x.com