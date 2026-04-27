Un aereo di piccole dimensioni si è schiantato nel fango a circa 20 chilometri da Juba, nel Sud Sudan, causando la morte di quattordici persone. A bordo c'erano cittadini kenioti e sud-sudanesi. L'incidente è avvenuto in un'area rurale e le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di eventuali sopravvissuti o sulle circostanze che hanno portato al disastro.

? Cosa sapere Cessna precipita a 20 chilometri da Juba uccidendo 14 persone tra kenioti e sud-sudanesi.. Condizioni meteo avverse e scarsa visibilità nelle zone montuose hanno causato il sinistro.. C’è stato un impatto devastante a circa 20 chilometri da Juba, in Sud Sudan, dove un Cessna con 14 persone a bordo si è schiantato oggi, lasciando non superstiti tra i passeggeri e il pilota. Il bilancio comunicato dalle autorità per l’aviazione civile del Paese è tragico: tutti i 13 occupanti dell’aereo, insieme al conducente del velivolo, hanno perso la vita nel sinistro avvenuto alla periferia della capitale. Tra le vittime sono stati identificati due cittadini kenioti, mentre il resto del gruppo era composto da cittadini sud-sudanesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in Sud Sudan: Cessna precipita nel fango, 14 vittime

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