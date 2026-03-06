Tragedia al Santobono | è morto il bimbo di un anno ricoverato d' urgenza in ospedale

Un bambino di un anno proveniente da Montesarchio è deceduto all'ospedale Santobono di Napoli. Era stato trasportato d'urgenza in condizioni già critiche e nonostante i tentativi di soccorso, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. La notizia ha suscitato scalpore tra i medici e i familiari. La vicenda rimane al centro dell'attenzione locale.

È deceduto il bimbo di un anno di Montesarchio (provincia di Benevento) trasportato d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli in condizioni già critiche. Il piccolo era andato in arresto cardiaco, a causa di una crisi respiratoria. Dopo un primo ricovero all'ospedale San Pio di Benevento è stato disposto il trasporto al Santobono dove però oggi è sopraggiunta la morte. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Brutto incidente in tangenziale: si scontrano un autobus e due autocarri. Ci sono feriti . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

È morto il bimbo di un anno arrivato in arresto cardiaco all’ospedale Santobono di NapoliIl bimbo, originario della provincia di Benevento, era stato salvato nell'ospedale sannita lo scorso 4 marzo e poi trasferito in condizioni critiche...

Bimbo di un anno con arresto cardiaco salvato dai medici: è ricoverato al Santobono di NapoliBimbo va in arresto cardiaco, salvato dai medici degli ospedali di Benevento e Santobono di Napoli.

Altri aggiornamenti su Tragedia al Santobono è morto il bimbo....

Temi più discussi: Esplosione in casa, rimane ustionato sul 90% del corpo: corsa al Cardarelli; Sal Da Vinci da brividi, rimanda la festa a Napoli post-Sanremo: il motivo è davvero nobile!; Il costo invisibile dei tagli alla sanità: altri casi di malasanità pediatrica; Tragedia a Cordoba: Ferrante esprime dolore per la morte della studentessa, vicinanza alla famiglia.

Tragedia al Santobono: è morto il bimbo di un anno ricoverato d'urgenza in ospedaleIl piccolo era andato in arresto cardiaco, a causa di una crisi respiratoria. Dopo un primo ricovero all'ospedale San Pio di Benevento è stato disposto il trasporto al Santobono dove però oggi è ... napolitoday.it

Dramma al Santobono, Raffaele muore dopo l’arresto cardiacoStamattina un dramma familiare ha sconvolto Montesarchio dove è giunta la notizia della morte di Raffaele Ferraro De Rosa. Come riporta B ... internapoli.it

Per non dimenticare, anzi per ricordare ancora di più una tragedia assurda, che ha messo alla prova i familiari e l'intera comunità di Sarno. Gaetano lo merita. - facebook.com facebook

Salvate il classico! Studenti in calo, liceo a picco: una tragedia, perché è la miglior scuola del mondo. Dal 2010 al ‘23, il numero delle matricole si è dimezzato. Di @MattioliAlberto x.com