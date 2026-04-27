Alle ore 20:30 del 27 aprile 2026, si sono verificati disagi sulla tangenziale di Roma a causa di un incidente tra lo svincolo per via. La situazione ha causato chiusure e rallentamenti nel traffico, con effetti sulla circolazione nella zona. La polizia sta gestendo la situazione e sono in corso i rilievi per chiarire le cause dell’incidente. Sul luogo sono presenti mezzi di soccorso e servizi di assistenza alle vetture coinvolte.

Luceverde Roma buonasera in tangenziale un incidente provoca Chiudi tra lo svincolo per via Prenestina è quello per la Roma L'Aquila direzione Stadio Olimpico intanto aumenta il traffico nella via del Foro Italico in attesa del match Lazio Udinese in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico è sempre in serata a partire dalle 22 verrà chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione di via della Pineta Sacchetti e questo per lavori di manutenzione la riapertura domani mattina entro le 6 ma si lavora di notte anche sulla Roma Fiumicino e alle 21:30 e le 6 sarà chiuso il tratto tra via Magliana Vecchia Parco dei Medici e via Magliana in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-04-2026 ore 20:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook