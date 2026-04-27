Traffico Roma del 27-04-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 del 27 aprile 2026, il traffico a Roma si presenta molto congestionato sulle principali arterie stradali. Si registrano code e rallentamenti nelle zone centrali e nelle vie di collegamento più trafficate, con un flusso veicolare elevato che interessa diverse aree della città. La situazione riguarda sia le strade urbane sia le arterie di collegamento con le periferie, creando disagi agli automobilisti in partenza o in transito.

Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città in particolare su via Flaminia Ci sono code tra il bivio per la Sacrofanese Prima porta qui anche a causa di lavori e proseguendo dal raccordo anulare a Corso di Francia sulla Salaria code per traffico e incidente da Fidene alla tangenziale est e del momento il traffico sul Raccordo Anulare incolonnamenti lungo la carreggiata interna tra l'uscita e Casilina è Appia in carreggiata esterna rallentamenti e code tra la Prenestina Tiburtina rallentamenti e code anche su via Pontina da Pomezia a corda anulare in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook