Alle ore 19:30 del 27 aprile 2026 si sono registrate difficoltà sulla tangenziale di Roma a causa di un incidente provocato da un veicolo che ha chiuso la carreggiata tra lo svincolo per via. La polizia e i mezzi di soccorso sono intervenuti sul posto. Sul luogo si sono formate code e rallentamenti, e si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi.

Luceverde Roma buonasera in tangenziale un incidente provoca Chiudi tra lo svincolo per via Prenestina è quello per la Roma L'Aquila direzione Stadio Olimpico intanto aumenta il traffico nella via del Foro Italico in attesa del match Lazio Udinese in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico è sempre in serata a partire dalle 22 verrà chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione di via della Pineta Sacchetti e questo per lavori di manutenzione la riapertura domani mattina entro le 6 ma si lavora di notte anche sulla Roma Fiumicino e alle 21:30 e le 6 sarà chiuso il tratto tra via Magliana Vecchia Parco dei Medici e via Magliana in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-04-2026 ore 19:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook