Il traffico a Roma si presenta intenso nel pomeriggio del 27 aprile 2026, alle ore 18:30. Sul Raccordo Anulare si segnalano code a tratti in alcune zone, rendendo difficile la circolazione. La situazione si manifesta in un orario di punta, con rallentamenti e congestioni che interessano diverse arterie principali della città.

Luceverde Roma trovati intenso il traffico Vista l'ora sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra Nomentana e Tiburtina rallentamenti e code anche lungo la carreggiata esterna del raccordo dalla Roma Fiumicino alla via Anagnina code lungo le due carreggiate della Flaminia tra il raccordo è Corso di Francia e poi sulla Salaria altezza porto del Lourdes riaperta da poco la tangenziale est prima chiusa per incidente tra Batteria Nomentana e piazzale della stazione Tiburtina verso San Giovanni restano code e smaltimento stasera all'Olimpico incontro di calcio Lazio Udinese previsti i...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-04-2026 ore 18:30

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che...

Traffico Roma del 18-04-2026 ore 18:30Luceverde Lazio mentre vado all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo primaverile che vede...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Previsioni traffico ponte del 25 Aprile; Ordinanza di disciplina della viabilità e della sosta sulle vie e piazze nel territorio comunale per la manifestazione sportiva internazionale denominata Ironman 70.3 Venice – Jesolo del 03/05/2026.; Cantieri, l’indice traffico si impenna: Roma e Nuova Delhi meglio di Firenze. Tutti i dati della giornata più nera.

Traffico Roma del 27-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in questo primo pomeriggio si Segnala traffico intenso che sta ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 27-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Buon pomeriggio alle porte di Roma sulla via Tiburtina abbiamo code a tratti per un incidente tra Settecamini e Tivoli Terme nelle due ... romadailynews.it

Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook