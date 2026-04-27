Traffico Roma del 27-04-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma intorno alle 16:30 del 27 aprile 2026 presenta alcune criticità. Secondo i dati di Roma infomobilità, il servizio curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità segnala un incidente in una zona centrale della città. La circolazione in quella zona risulta rallentata e si registrano alcuni rallentamenti anche nelle strade adiacenti. La situazione viene monitorata costantemente per fornire aggiornamenti agli automobilisti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente concludi su diramazione Roma sud della A1 tra Torrenova e Monte Porzio in direzione dell'auto sole questa sera all'Olimpico incontro di calcio Lazio Udinese previsti inconsueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico non si escludono ripercussioni per il traffico al Flaminio e al della Vittoria e soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale lavori Questa notte alla galleria Giovanni XXIII chiusa tra le 22 e le 6 in direzione di via della Pineta Sacchetti si lavora di notte anche sulla roma-fiumicino tra le...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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