Il traffico a Roma intorno alle 16:30 del 27 aprile 2026 presenta alcune criticità. Secondo i dati di Roma infomobilità, il servizio curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità segnala un incidente in una zona centrale della città. La circolazione in quella zona risulta rallentata e si registrano alcuni rallentamenti anche nelle strade adiacenti. La situazione viene monitorata costantemente per fornire aggiornamenti agli automobilisti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente concludi su diramazione Roma sud della A1 tra Torrenova e Monte Porzio in direzione dell'auto sole questa sera all'Olimpico incontro di calcio Lazio Udinese previsti inconsueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico non si escludono ripercussioni per il traffico al Flaminio e al della Vittoria e soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale lavori Questa notte alla galleria Giovanni XXIII chiusa tra le 22 e le 6 in direzione di via della Pineta Sacchetti si lavora di notte anche sulla roma-fiumicino tra le...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-04-2026 ore 16:30

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente chiusura tra...

Traffico Roma del 16-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla via Salaria a seguito di un incidente si sta in coda nelle...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Previsioni traffico ponte del 25 Aprile; Ordinanza di disciplina della viabilità e della sosta sulle vie e piazze nel territorio comunale per la manifestazione sportiva internazionale denominata Ironman 70.3 Venice – Jesolo del 03/05/2026.; Cantieri, l’indice traffico si impenna: Roma e Nuova Delhi meglio di Firenze. Tutti i dati della giornata più nera.

Traffico Roma del 27-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in questo primo pomeriggio si Segnala traffico intenso che sta ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla diramazione Roma sud dove insegna code ... romadailynews.it

Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook