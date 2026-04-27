Traffico Roma del 27-04-2026 ore 14 | 30

Alle 14:30 del 27 aprile 2026, il servizio di infomobilità di Roma, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, ha fornito aggiornamenti sul traffico nella capitale. La comunicazione riguarda le condizioni della viabilità in quel momento, senza ulteriori dettagli sulle eventuali criticità o incidenti nella zona. Il servizio si rivolge a chi si sposta in città, offrendo informazioni utili per muoversi con più consapevolezza.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in questo primo pomeriggio si Segnala traffico intenso che sta interessando viale Marconi via Aurelia Antica Viale delle Milizie via Boccea via della Pineta Sacchetti e via Cavour forte traffico anche in via in via Casilina all'altezza di via di Torre Spaccata in via Tuscolana in zona Cinecittà in via Appia Pignatelli in Viale America in zona Eur https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260427file47245331-4d3a-42e0-a47c-813426ac8d4ePmCADtRuPor2PG3J0u3.flac.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook