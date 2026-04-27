Traffico Roma del 27-04-2026 ore 11 | 30

Stamattina a Roma, alle 11:30, si sono registrati disagi al traffico, secondo quanto riferiscono le fonti di infomobilità. Il servizio, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato alcune criticità in diverse zone della città. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o sulla durata dei disagi. La situazione è monitorata dalle autorità competenti per eventuali aggiornamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità stamani abbiamo il traffico intenso lungo il viadotto della Magliana in via della Pisana in via Anastasio II via Cipro via Emo Viale Vaticano e di Aurelia in via della Pineta Sacchetti in via di Torrevecchia la circonvallazione Salaria in via Nomentana in via Pinciana è in viale del Muro Torto forte traffico anche su alcuni tratti di via Tiburtina e via Appia Nuova è lungo il raccordo tra la via Casilina è lo svincolo per l'autostrada Roma Fiumicino https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260427file9902b3a4-8b5e-4a38-9f47-69dc44cd26afPmCADtRuPor28hRUOi1.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook