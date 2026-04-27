Alle otto e mezza di questa mattina, il traffico sul Raccordo Anulare di Roma mostra code lungo la carreggiata esterna. Si registrano incolonnamenti causati da un incidente o un'interruzione di natura non specificata. La circolazione risulta rallentata e si consiglia di percorrere percorsi alternativi o di prevedere tempi di viaggio più lunghi. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità competenti.

Luceverde Roma Bentrovati sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata esterna per un incidente avvenuto tra Cassia bis Veientana e Trionfale proseguendo per traffico rallentamenti e code via Aurelia e via della Pisana È tra la Roma Fiumicino e Laurentina è più avanti altre file tra la Prenestina è la Roma Teramo in questo tratto è venuto anche un incidente con ripercussioni sulla Roma Teramo dove ci sono difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare in direzione di via Salaria per le provenienze sia da Roma e sia da Teramo ed è trafficata anche la carreggiata interna del raccordo anulare code tra le uscite Casilina è Appia su tratto...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-04-2026 ore 08:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook