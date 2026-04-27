Alle 17:30 del 27 aprile 2026, sulla via Tiburtina, alle porte di Roma, si registravano code a tratti a causa di un incidente che ha causato rallentamenti nel traffico. La circolazione risultava rallentata in entrambe le direzioni, con alcuni veicoli fermi o in movimento molto lentamente. Non sono state segnalate ferite o altri incidenti collegati, e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione.

luce verde Lazio Buon pomeriggio alle porte di Roma sulla via Tiburtina abbiamo code a tratti per un incidente tra Settecamini e Tivoli Terme nelle due direzioni code per incidente anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Nomentana e La Rustica altro incidente segnalato sul tanto Urbano della A24 con coda in uscita da Roma tra la tangenziale e Tor Cervara andiamo ora in provincia di Frosinone sono possibili rallentamenti e code sulla statale 156 dei Monti Lepini dove per lavori è chiusa una corsia tra la diramazione di Frosinone Gaeta e Ceccano direzione Frosinone in provincia di Viterbo intanto proseguono i lavori sul.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 27-04-2026 ore 17:30

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