Alle 09:30 di giovedì 27 aprile 2026 si registra un traffico intenso sulla rete stradale della regione Lazio, con particolare congestione nella zona di interesse. La circolazione risulta rallentata in diversi punti, creando rallentamenti e code lungo le principali arterie. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso che possano aver contribuito alla situazione attuale. La situazione del traffico viene monitorata costantemente dalle autorità competenti.

luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata esterna 3 alle uscite di via Salaria Cassia bis Mentana oltre al traffico ci sono anche i lavori code poi in carreggiata interna tra Nomentana e la roma-teramo tra Casilina e da Appia e tra Laurentina è la Roma Fiumicino nelle due carreggiate incidente Roma Fiumicino code dal viadotto della Magliana a via della Magliana in direzione dell'aeroporto incolonnamenti poi sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare alla tangenziale est in direzione della capitale e in provincia di.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 27-04-2026 ore 09:30

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