Tradito dall' odore di marijuana consegna spontaneamente coca ed erba

Un uomo ha deciso di consegnare spontaneamente una quantità di droga dopo aver capito di non avere più possibilità di scappare. Dopo aver sentito l'odore di marijuana, ha consegnato senza opporre resistenza una dose di cocaina e altra sostanza stupefacente. L'episodio si è verificato in un luogo pubblico, dove l’individuo ha abbandonato tutto, senza tentare di nascondere nulla.

Ha consegnato tutta la droga che aveva senza battere ciglio dopo essersi reso conto che non aveva più vie di fuga. Tutta colpa di quella canna che stava fumando in auto poco prima di essere fermato dalla Polizia lungo le strade di Corciano. L'odore era troppo forte quando ha abbassato il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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