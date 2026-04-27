Toscolano Maderno | visite guidate al Museo della Carta e laboratorio di fabbricazione della carta

Da bresciatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Toscolano Maderno si svolgono visite guidate al Museo della Carta, accompagnate da un laboratorio pratico di produzione della carta. Durante le visite, vengono illustrate le tecniche storiche di fabbricazione e la storia del materiale. Nel laboratorio, i partecipanti possono creare un foglio di carta seguendo le istruzioni di un mastro cartaio esperto. L’attività si rivolge sia a visitatori interessati alla storia che a chi desidera sperimentare direttamente il processo di produzione.

Un viaggio nel tempo per conoscere la storia della carta e realizzare un foglio con i consigli di un vero mastro cartaio. Visita guidata e laboratorio di fabbricazione della carta il sabato dalle 15 dal 26 aprile al 10 ottobreMaggio: Sabato 2, 9 e 30; Giugno: sabato 6, 13 e 27; Luglio sabato 4.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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