Toscolano Maderno | visite guidate al Museo della Carta e laboratorio di fabbricazione della carta

Da bresciatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Toscolano Maderno è possibile partecipare a visite guidate al Museo della Carta, dove si può scoprire la storia e i processi di produzione della carta. Durante l’esperienza, un mastro cartaio guida i visitatori nella creazione di un foglio, illustrando le tecniche tradizionali utilizzate nel passato. L’iniziativa permette di approfondire le fasi di lavorazione e di conoscere meglio un aspetto importante della cultura locale.

Un viaggio nel tempo per conoscere la storia della carta e realizzare un foglio con i consigli di un vero mastro cartaio. Visita guidata e laboratorio di fabbricazione della carta il sabato dalle 15 dal 26 aprile al 10 ottobreMaggio: Sabato 2, 9 e 30; Giugno: sabato 6, 13 e 27; Luglio sabato 4.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Notizie correlate

Toscolano Maderno: disegniamo l'arte, museo della cartaIn occasione di "Disegniamo l'arte" il Museo della Carta regalerà ai suoi piccoli visitatori un libretto con giochi, disegni, enigmi da risolvere per...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Toscolano Maderno: visite guidate al Museo della Carta e laboratorio di fabbricazione della carta - BresciaToday; Tre papà (tra cui uno di Cremona) pestati dai maranza sul lago di Garda a Toscolano Maderno: avevano chiesto la restituzione di una cassa acustica rubata alla figlia di uno di loro; Toscolano Maderno: colluttazione fra tre papà e alcuni minori per difendere la figlia; Tre papà pestati da una baby gang sul Lago di Garda, uno di loro è cremonese.

toscolano maderno toscolano maderno visite guidateToscolano Maderno: visite guidate al Museo della Carta e laboratorio di fabbricazione della cartaUn viaggio nel tempo per conoscere la storia della carta e realizzare un foglio con i consigli di un vero mastro cartaio. Visita guidata e laboratorio di fabbricazione della carta il sabato dalle 15 d ... bresciatoday.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.