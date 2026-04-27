Toscolano Maderno | visite guidate al Museo della Carta e laboratorio di fabbricazione della carta

A Toscolano Maderno è possibile partecipare a visite guidate al Museo della Carta, dove si può scoprire la storia e i processi di produzione della carta. Durante l’esperienza, un mastro cartaio guida i visitatori nella creazione di un foglio, illustrando le tecniche tradizionali utilizzate nel passato. L’iniziativa permette di approfondire le fasi di lavorazione e di conoscere meglio un aspetto importante della cultura locale.

Un viaggio nel tempo per conoscere la storia della carta e realizzare un foglio con i consigli di un vero mastro cartaio. Visita guidata e laboratorio di fabbricazione della carta il sabato dalle 15 dal 26 aprile al 10 ottobreMaggio: Sabato 2, 9 e 30; Giugno: sabato 6, 13 e 27; Luglio sabato 4.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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