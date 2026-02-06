Torcia olimpica a Milano oggi 6 febbraio | orari percorso e strade chiuse per la Cerimonia d'apertura

Questa mattina Milano si prepara ad accogliere la torcia olimpica. La città ha chiuso alcune strade principali per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di oggi, 6 febbraio. La Fiamma attraverserà diversi quartieri prima di arrivare allo stadio, e molte vie sono state interdette al traffico per garantire lo svolgimento sicuro dell’evento.

Torcia olimpica a Milano oggi 6 febbraio: orari, percorso e strade chiuse per la Cerimonia d’aperturaIn vista del passaggio della Fiamma Olimpica e della cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Milano, diverse strade sono chiuse al traffico ... fanpage.it

Milano 5 Febbraio, le tappe della Torcia Olimpica in città e le strade chiuseMilano vive oggi, giovedì 5 febbraio, una delle giornate più simboliche in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La Fiamma Olimpica, ... funweek.it

RTL 102.5. . La torcia olimpica ha fatto tappa in piazza San Babila, a Milano, affidata al cantante Mahmood nel ruolo di tedoforo. L’artista, accolto dagli applausi del pubblico, ha guidato il corteo olimpico proseguendo il percorso fino a piazza Liberty. localt facebook

Cortina mette all’asta la sua torcia olimpica… Ma è quella del 1956, e il suo viaggio da Roma a Venezia si chiude a Milano @AsteCambi su @qn_giorno x.com