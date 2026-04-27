Torna il mercato europeo cambiano i servizi di raccolta di rifiuti

Dal 1 al 3 maggio, il centro di Pordenone ospiterà di nuovo il mercato europeo, un appuntamento che ogni anno porta nel cuore della città stand gastronomici, spazi di artigianato e street food provenienti da diverse regioni italiane e paesi europei. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge vari operatori che espongono prodotti locali e internazionali. In questa edizione, i servizi di raccolta dei rifiuti sono stati modificati rispetto agli anni precedenti.