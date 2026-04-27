Torino il mercato del riuso tra economia circolare e degrado

A Torino, il mercato del riuso situato in via Carcano sta attirando attenzione per l'aumento di rifiuti accumulati e la presenza di venditori abusivi, soprattutto dopo la chiusura del mercato Barattolo. La situazione ha portato alcuni politici a chiedere l'intervento del prefetto per affrontare le problematiche legate all'ordine pubblico e alla gestione dei rifiuti nella zona. La questione riguarda anche il degrado e le difficoltà di controllo nel quartiere.

? Cosa sapere Accumulo di rifiuti e venditori abusivi a via Carcano dopo il mercato Barattolo.. Esponenti politici chiedono l'intervento del prefetto per gestire l'impatto su Torino.. L’accumulo di scarpe e vestiti abbandonati lungo via Carcano, a due passi dal cimitero Monumentale, ha spinto il fotografo Enrico Scarsi a documentare con video lo stato di degrado che colpisce l’area dopo le attività del mercato del riuso denominato Barattolo. Il cuore pulsante dell’economia circolare torinese, che ogni fine settimana attira oltre 8000 visitatori alla ricerca di occasioni per il recupero di materiali, si trova oggi al centro di una tempesta tra chi difende la dignità del lavoro e chi denuncia l’insorgere di discariche a cielo aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, il mercato del riuso tra economia circolare e degrado Notizie correlate Economia circolare, inaugura l’area del riusoSi chiama ’Area del Riuso’, ed è un box in cui i cittadini possono portare, donandoli, oggetti in buono stato che non servono più, rendendoli utili... Rocca, economia circolare e riuso: terza edizione del mercatinoSi svolgerà domani a Rocca San Casciano la terza edizione del ‘Mercatino di economia circolare e del riuso’, a cura dell’Associazione Equilibrio e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Al Mercato del Corso di Torino arriva lo street food contadino tra tajarin, toma fritta e zuppe; Come l’intelligenza artificiale sta trasformando il mercato del lavoro in Italia; Chivasso, domenica 26 aprile torna il Merca’ d’la tola con l’esperta regia del balon di Torino; L’Artico al centro del mondo: tra geopolitica e avventura al Mercato Centrale Torino. Torino salvo, ma quasi tutto il mercato estivo è stato bocciato. Chi sicuramente partiràIl Torino da ieri sera è ufficialmente salvo. Grazie al pareggio casalingo per 2-2 contro la capolista Inter, la squadra di Roberto D'Aversa. tuttomercatoweb.com Torino, il Cholito Simeone in doppia cifra contro l'Inter: accordo con il River Plate, cosa manca per chiudereUn pomeriggio di grande soddisfazione per il popolo granata quello di ieri: recuperare due goal di svantaggio all'Inter capolista, con uno stadio con più di 15mila tifosi nerazzurri in trasferta, è un ... calciomercato.com Adriana Minetto Nata a Mazzè (Torino) il 19 gennaio 1927, uccisa a Torino il 27 aprile 1945. Abitava nella stessa casa di Torino (oggi via Giachino, 24), dove risiedeva il giovane apprendista meccanico Almerigo Duò, fucilato dai fascisti al poligono di tiro del - facebook.com facebook L'episodio di moviola di Torino-Inter continua a far discutere. Cesari e Bergonzi dello stesso avviso: non può essere calcio di rigore! x.com