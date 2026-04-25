Domani a Rocca San Casciano si terrà la terza edizione del 'Mercatino di economia circolare e del riuso', organizzato dall’Associazione Equilibrio e Benessere 2. L’evento si svolge in un mercato locale e si focalizza sulla promozione del riutilizzo di oggetti e materiali, con l’obiettivo di favorire pratiche sostenibili e ridurre gli sprechi. La manifestazione coinvolge diversi espositori e attira visitatori interessati alle tematiche ambientali.

Si svolgerà domani a Rocca San Casciano la terza edizione del ‘Mercatino di economia circolare e del riuso’, a cura dell’Associazione Equilibrio e Benessere 2.0 e Pro Rocca, con esposizione delle bancarelle nel parco pubblico ‘Carlo Alberto Cappelli’. Raccontano le organizzatrici della manifestazione, Cecilia e Alida: "Siamo molto contente che questa iniziativa sia arrivata alla terza edizione, perché crediamo molto in questo progetto. Viviamo sommersi da giochi, oggetti e indumenti che molto spesso ci dimentichiamo di avere. Oggetti dimenticati e spesso mai utilizzati, – continuano – che possono finalmente trovare una seconda vita e liberare spazio nelle nostre case.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rocca, economia circolare e riuso: terza edizione del mercatino

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