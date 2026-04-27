Tivù Verità | Ombre sull' attacco a Trump

Durante un evento pubblico, un uomo ha tentato di aggredire l'ex presidente, ma è stato subito fermato dalle forze di sicurezza. L’attentatore aveva un account social inattivo che si è riacceso solo per indicare il suo nome. La sicurezza ha prima messo in salvo il vicepresidente e solo dopo l’ex presidente. Sono ancora in corso le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tutto quello che non torna dell'attentato: dall'acount social inattivo che si riaccende solo per indicare il nome dell'attentatore alla sicurezza che mette in salvo prima il vicepresidente JD Vance e solamente in un secondo tempo Trump. Ne parliamo con Giacomo Gabellini e Stefano Graziosi. Il Fronte di Liberazione dell’Azawad (Fla) e il Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (Jnim) non avevano mai formalizzato pubblicamente la loro cooperazione. La svolta è arrivata il 25 aprile, quando le due formazioni hanno annunciato di fatto la loro alleanza attraverso un’offensiva coordinata su larga scala contro numerosi centri strategici del Mali.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Ombre sull'attacco a Trump Ombre sull'attacco a Trump | Tivù Verità Notizie correlate Tivù Verità | Le bugie sull'Ungheria e la svalvolata di Trump«Gli studi epidemiologici affidabili, non sponsorizzati dalle aziende farmaceutiche, non dimostrano un trend in aumento di casi di Adhd. Tivù Verità | Il durissimo attacco del Tribunale alla famiglia nel boscoEcco il contenuto della rigidissima ordinanza con cui il tribunale dei minori dell'Aquila hanno stabilito che mamma Catherine debba essere separata... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: ll Paradiso delle Signore, anticipazioni: la Contessa Adelaide a la verità sconvolgente che cambierà il corso delle cose; Anticipazioni Beautiful, chi ha ucciso Hollis? Le cause del decesso e la verità che sconvolge tutti.