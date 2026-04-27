Tisg ha chiesto la rateizzazione del canone
Un’azienda ha richiesto di suddividere in più rate il pagamento del canone demaniale, cercando di affrontare le difficoltà legate alla crisi economica. La richiesta è stata presentata all’autorità competente, che dovrà valutare la richiesta in base alle normative vigenti. La decisione influenzerà le modalità di pagamento e gli eventuali accordi futuri tra le parti coinvolte.
La rateizzazione dei canoni demaniali per andare incontro all’azienda finita nelle secche della crisi. Per i cantieri della Spezia e di Marina di Carrara di Tisg si va nella direzione della dilazione degli importi annuali da pagare all’Authority portuale. The Italian Sea Group, che nei giorni scorsi si è visto confermare dal Tribunale di Firenze le misure protettive richieste per quattro mesi, dovrebbe incassare a stretto giro di posta anche l’ok dell’Autorità di sistema portuale per la rateizzazione dei canoni. Era stata la stessa società interessata dalla composizione negoziata della crisi, a chiedere nelle scorse settimane tale opportunità per entrambi i cantieri.🔗 Leggi su Lanazione.it
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