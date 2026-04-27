Tisg ha chiesto la rateizzazione del canone

Un’azienda ha richiesto di suddividere in più rate il pagamento del canone demaniale, cercando di affrontare le difficoltà legate alla crisi economica. La richiesta è stata presentata all’autorità competente, che dovrà valutare la richiesta in base alle normative vigenti. La decisione influenzerà le modalità di pagamento e gli eventuali accordi futuri tra le parti coinvolte.