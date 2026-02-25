Una telefonata allunga ancora la vita il nuovo spot Tim con Massimo Lopez | dalla Sip all’AI 32 anni dopo

Ma quanto ci mancano gli spot di una volta? A 32 anni da “Una telefonata allunga la vita”, Tim (che allora si chiamava SIP) riporta in tv Massimo Lopez e costruisce una nuova puntata della serie pubblicitaria, che collega passato e presente. Non un semplice revival sanremese, ma una nuova operazione ‘evolutiva’: dallo storico slogan degli anni ’90 a un racconto che oggi parla di piattaforme integrate, 5G, intelligenza artificiale e servizi digitali. Il meccanismo è preciso. Prima la riproposizione dello spot originale nei giorni scorsi, per riattivare la memoria collettiva. Poi la nuova campagna, diretta dal regista Paolo Genovese, che aggiorna il contesto: il mondo è cambiato, è interamente connesso, e anche TIM non è più soltanto telefonia. Dal telefono fisso all’ecosistema digitale. Negli anni ’90 la connessione era soprattutto voce. Oggi, racconta l’azienda, la connettività è la base di un ecosistema che include connessioni ultraveloci e 5G, intelligenza artificiale, intrattenimento, energia e assicurazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

