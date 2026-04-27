Un episodio di violenza si è verificato nel parcheggio di Casoria Park, dove un rapinatore su scooter ha aperto il fuoco contro una coppia all’interno di un’auto, sparando al parabrezza. Dopo aver aggredito i presenti, il rapinatore si è dato alla fuga a bordo del suo veicolo. I carabinieri di Casoria stanno conducendo le indagini per individuare il responsabile e ricostruire l’accaduto.

? Cosa sapere Un rapinatore su scooter spara al parabrezza di un'auto nel parcheggio Casoria Park.. I carabinieri di Casoria indagano sulla fuga del motociclista armato dopo l'aggressione.. Un uomo armato a bordo di uno scooter ha sparato contro il parabrezza di un’auto nel parcheggio del centro commerciale Casoria Park, mentre una coppia di ventenni era ferma per consumare un pasto veloce. L’episodio si è verificato nel piazzale della struttura commerciale quando un ragazzo di 22 anni e la sua compagna di pari età si sono ritrovati coinvolti in una violenta aggressione. Mentre i due erano impegnati a mangiare un panino all’interno dell’abitacolo, l’individuo sul mezzo a due ruote si è avvicinato alla vettura con l’intento di compiere una rapina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore al Casoria Park: rapinatore su scooter spara a una coppia

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