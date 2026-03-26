In Brianza arriva la festa della colomba d' autore | bancarelle degustazioni gratis e tanto divertimento

In Brianza arriva la festa delle colombe. Domenica 29 marzo il cuore di Usmate Velate si vestirà infatti a festa per accogliere la sesta edizione di "Colomba in Villa". Dalle 10 alle 19 corso Italia, nella zona antistante il municipio, ospiterà l'evento patrocinato dal Comune dedicato alla celebrazione della colomba pasquale artigianale d’autore. L'iniziativa è promossa da Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza con l'obiettivo di valorizzare il saper fare dei maestri pasticceri e la qualità dei prodotti del territorio. L'evento trasformerà corso Italia in una vera e propria vetrina a cielo aperto, offrendo a tutti un'occasione di incontro e socialità in vista delle festività pasquali. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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