Teramo caos allo svincolo Cartecchio | martedì chiusa la rampa A24

Martedì 28 aprile, dalle 8 alle 13, lo svincolo Cartecchio a Teramo sarà chiuso al traffico. La chiusura riguarda le rampe A24 e SS 80 in direzione di Giulianova e centro città, a causa di lavori di manutenzione alla galleria. La chiusura sarà in vigore per tutta la mattinata, influenzando il traffico nelle zone circostanti. Non sono previsti percorsi alternativi specifici indicati al momento.

? Cosa sapere Chiusura svincolo Cartecchio a Teramo martedì 28 aprile dalle ore 08:00 alle 13:00.. Lavori alla galleria bloccano rampe A24 e SS 80 verso Giulianova e centro città.. La gestione del traffico a Teramo Est subirà una variazione importante nella mattinata di martedì 28 aprile, quando la Strada dei Parchi Spa bloccherà i passaggi presso lo svincolo della Galleria Cartecchio dalle ore 08:00 alle 13:00. L’intervento, motivato dalla necessità di effettuare lavori di manutenzione sulla struttura della galleria, colpirà due direttrici fondamentali. Da un lato, sarà precluso l’utilizzo della rampa che permette di entrare in città partendo dall’autostrada A24 o dalla strada statale SS 80 Teramo – Mare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, caos allo svincolo Cartecchio: martedì chiusa la rampa A24 Notizie correlate Schianto allo svincolo della Variante, polizia municipale sul posto e strada chiusaSchianto nei pressi dello svincolo della Variante Anas di San Clemente, in direzione Maddaloni. Tre auto distrutte a Rosarno: caos allo svincolo di MedmeaNella serata di giovedì 2 aprile 2026, alle ore 23:32, un drammatico scontro ha coinvolto tre autovetture nello svincolo di Medmea a Rosarno.