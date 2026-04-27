Nel fine settimana, il Tennis Club Viterbo ha ottenuto risultati significativi nelle competizioni di Serie D1 e D2. La squadra femminile ha conquistato due vittorie consecutive, rafforzando la posizione del club nei rispettivi campionati, mentre la formazione maschile ha concluso con un pareggio di 3-3 contro il CT Davis 76. Questi risultati testimoniano l’impegno e la crescita delle squadre locali in questa fase della stagione.

? Cosa sapere Il TC Viterbo Giorgio Barili pareggia 3-3 contro il CT Davis 76 in Serie D1.. Le vittorie delle squadre femminili in Serie D1 e D2 consolidano il club locale.. Il Tennis Club Viterbo Giorgio Barili ha vissuto un fine settimana di sport intenso tra sabato e domenica, con i propri atleti protagonisti su diversi campi e categorie, tra successi nelle serie femminili e sfide equilibrate nel maschile. La giornata di sabato è stata inaugurata dal torneo TPRA femminile, dove Luisa Selvaggini si è aggiudicata il titolo trionfando in finale contro Beatrice Raccioppa. L’evento ha una partecipazione significativa delle tesserate del club, che hanno dimostrato grande determinazione e voglia di competere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis Viterbo: trionfo femminile e pareggio nel maschile

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