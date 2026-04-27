Tennis rodeo di 4ª categoria al Venice Sporting Center | i risultati

Al Venice Sporting Center di via dei Mille a Mestre si è concluso il torneo di tennis di quarta categoria, che ha visto la partecipazione di 47 giocatori. La competizione è durata diversi giorni e si è conclusa con le partite finali tra i migliori atleti. L’evento ha attirato appassionati di tennis e ha offerto un’occasione di confronto tra i partecipanti. La manifestazione si è svolta regolarmente nel rispetto del calendario stabilito.

Al Venice Sporting Center di via dei Mille a Mestre si è concluso il rodeo di 4ª categoria con 47 giocatori. Roberto De Giovanni, Oscar Carraro ed Elena Scomparin hanno coordinato questa kermesse, con i seguenti risultati.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayNel maschile.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Tennis, chi ha vinto il Rodeo di 4ª categoria al Venice Sporting CenterErano 51 i tennisti che hanno calcato i sintetici del Venice Sporting Center di via dei Mille, coordinati da Federico Pollini, Elena Scomparin e... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Tennis, il Rodeo di 3^ categoria al Solerò di Gaiarine è di Samuele Barbera; Allo Sporting Life Center l'Expert Level Tpra premia l'opitergino Paolo Ferri secondo il mottense Montagner.