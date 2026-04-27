Tempio Voltiano al via gli eventi del 2026

Il Tempio Voltiano di Como ha annunciato l'inizio di una serie di eventi che si svolgeranno nel corso del 2026. Si tratta di un calendario di iniziative che coinvolgeranno il pubblico per tutto l'anno, in vista del bicentenario della morte di Alessandro Volta, previsto per il 2027. Il museo, unico a dedicarsi interamente al celebre scienziato, si prepara a ospitare diverse attività nel corso dei prossimi mesi.

Il Tempio Voltiano, luogo simbolo della città di Como e unico museo interamente dedicato ad Alessandro Volta, ha avviato un variegato programma di iniziative che accompagnerà il pubblico per tutto il 2026, in vista del bicentenario della morte nel 2027.“Il legame tra Alessandro Volta e la città.🔗 Leggi su Quicomo.it

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