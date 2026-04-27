Una tappa in Liguria fa parte del tour nazionale di ‘SquisITA-L'Italia in un boccone’, un progetto che mira a promuovere le eccellenze gastronomiche locali. La manifestazione, che si svolge in diverse regioni italiane, si concentra sulla valorizzazione dei prodotti tipici e sulla promozione delle tradizioni culinarie. L'evento coinvolge produttori, chef e appassionati, con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare le specialità regionali.

Roma, 24 apr. (AdnkronosLabitalia) - Valorizzare le eccellenze tipiche del territorio e sostenere i produttori locali: sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di Metro Italia, che favorisce il dibattito tra tutti gli attori della filiera dei consumi fuori casa sulla valorizzazione dell'enogastronomia Made in Italy della Regione Liguria. All'interno del ristorante 'Il Marin' dello chef Marco Visciola a Genova, Metro Italia ha organizzato un confronto sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, sostenendo il legame con il territorio di origine e favorendo l'adozione da parte dei ristoratori di materie prime eccellenti, simbolo della tradizione locale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tappa ligure per ‘SquisITA-L'Italia in un boccone'

Metro, “SquisITA” fa tappa a Genova: filiera e qualità al centro

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