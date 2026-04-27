Tanto rumore per nulla | Adinolfi e Potere al Popolo esclusi dalle amministrative di Prato

A Prato, la competizione elettorale per la guida della città si riduce a sei candidati, dopo una giornata di confronti presso gli uffici della commissione elettorale circondariale. Tra le decisioni prese, sono stati esclusi dalla corsa alcuni nomi noti, tra cui rappresentanti di movimenti e partiti. La discussione ha coinvolto diverse parti e ha portato a una decisione definitiva sulla lista dei candidati ammessi.

PRATO – La corsa elettorale per la guida di Prato si restringe a sei contendenti, segnata da un pomeriggio di discussioni negli uffici della commissione elettorale circondariale. La notizia dirompente è l’esclusione della lista I l Popolo della Famiglia guidata da Mario Adinolfi: nonostante la presentazione di 370 firme — cifra dichiarata dallo staff come ampiamente superiore alla soglia necessaria — le contestazioni mosse dalla commissione hanno decretato lo stop alla candidatura. Un epilogo che ha scatenato la dura reazione del comitato elettorale di Adinolfi, che in una nota ha polemizzato sui “nodi irrisolti” che, a loro avviso, rimarranno ancora senza risposte per la città.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tanto rumore per nulla: Adinolfi e Potere al Popolo esclusi dalle amministrative di Prato Notizie correlate Elezioni amministrative, Mario Adinolfi annuncia la candidatura a sindaco a PratoA rompere la fase di stallo che sta vivendo la politica pratese, in attesa che tanto il centrosinistra quanto il centrodestra ufficializzino i... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: PMI e Smart working: sanzioni e regole già note e scritte; Fleet Motor Day 2026 | Tanto Rumore per Nulla?; Nel rumore, il silenzio; AI e legittimità del licenziamento. Tanto rumore per nulla: Adinolfi e Potere al Popolo esclusi dalle amministrative di PratoPRATO – La corsa elettorale per la guida di Prato si restringe a sei contendenti, segnata da un pomeriggio di discussioni negli uffici della commissione elettorale circondariale. La notizia dirompente ... msn.com Polemica sul nuovo Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico, Salvetti: Tanto rumore per nullaIl Sindaco replica alla polemica del Frankie Pub e di alcuni gestori di locali sul nuovo Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico e modalità di autorizzazione alle attività rumorose . livornopress.it Tanto rumore per I promessi sposi ma nessuno pensa ai fondamentali: Buzzati e Flaiano. x.com Tanto rumore per nulla, parafrasando Shakespeare. È quello che è andato in scena stamattina a Palazzo Mosti dove era in discussione la faccenda del Tpl. Trotta non si è presentata all’appuntamento, cosa che era stata annunciata nella serata di ieri.. - facebook.com facebook