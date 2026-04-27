SUV cinese da 1.600 km | boom di ordini con il nuovo LS8

Nel mercato cinese, il nuovo SUV LS8 ha registrato circa 18.000 prenotazioni in pochi giorni. Il veicolo, prodotto da un'azienda cinese, offre un'autonomia di circa 1.600 chilometri. La forte domanda ha portato a un rapido incremento degli ordini, attirando l'attenzione di consumatori e addetti ai lavori. La produzione e le consegne sono in corso, mentre i dettagli tecnici del modello sono stati condivisi dall'azienda.

? Cosa sapere IM Motors registra 18.000 prenotazioni per il nuovo SUV LS8 nel mercato cinese.. Il modello con autonomia 1.600 km sfida i produttori europei tramite il brand MG.. In Cina, il nuovo SUV LS8 di IM Motors ha generato 8.000 ordini nel giro di un’ora dalla sua commercializzazione, portando il totale delle prenotazioni a 18.000 unità dopo le 10.000 già raccolte nel mese precedente. Il marchio premium controllato dal colosso SAIC ha segnato un successo immediato sul mercato nazionale con il lancio del modello LS8, un SUV che punta a ridefinire gli standard del segmento grazie a una strategia basata su prestazioni elevate e un prezzo estremamente competitivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SUV cinese da 1.600 km: boom di ordini con il nuovo LS8 Notizie correlate Toyota rilancia sull’elettrico con il C?HR+, suv ‘emozionante’ con 600 km di autonomia(Adnkronos) – Prestazioni di alto livello e autonomia sempre più estesa: Toyota sa bene come questi elementi siano decisivi per la progressiva... Zeekr arriva in Italia: il nuovo premium elettrico cinese (con design svedese) apre gli ordiniZeekr annuncia l’arrivo nel mercato italiano attraverso il distributore ufficiale Jameel Motors Italia, realtà specializzata in soluzioni di mobilità... Altri aggiornamenti Si parla di: Zeekr 9X supera 50.000 unità: numeri record in Cina. 3 SUV ibridi cinesi che acquisterei sempre se avessi un budget da meno di 30.000 €Tre SUV ibridi cinesi offrono autonomia elevata e prezzi sotto i 30.000 euro grazie a promozioni dedicate e incentivi rottamazione. auto.everyeye.it Omoda 9: come va su strada il Suv cinese ibrido plug-in da oltre 1.100 km di autonomiaOmoda continua a crescere espandendo la propria gamma verso l'alto presentando la Omoda 9 Shs (Super Hybrid System), che con i suoi contenuti sofisticati rappresenta la conferma delle ambizioni del ... gazzetta.it