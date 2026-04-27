Stop alle diete detox | perché i regimi estremi danneggiano il fegato

Recentemente si è parlato di diete detox, ma alcuni esperti avvertono i rischi di seguire regimi estremi. La biologa ha spiegato che restrizioni alimentari troppo severe e digiuni prolungati possono influire negativamente sulla salute del fegato. Questi metodi, infatti, potrebbero anche rallentare il metabolismo e causare variazioni indesiderate nei livelli di zucchero nel sangue.

? Cosa sapere La biologa Linda Ursino sconsiglia i regimi detox estremi per la salute del fegato.. Restrizioni drastiche e digiuni rischiano di rallentare il metabolismo e alterare la glicemia.. A Viterbo, con l’arrivo della stagione primaverile, emerge una necessità ricorrente tra molti cittadini: l’idea di dover procedere con un detox per rimettersi in sesto dopo i mesi passati tra sedentarietà e pasti più abbondanti. La biologa nutrizionista Linda Ursino mette in guardia su questa tendenza, spiegando che il fegato non è un semplice filtro che si intasa, ma un laboratorio metabolico estremamente complesso che lavora incessantemente ogni giorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

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L’errore che distrugge il fegato ogni giorno !

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