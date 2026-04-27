Stasera alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay viene trasmessa l’ultima puntata di “La buona Stella”. La puntata si concentra sulla morte di Paolo e sul rapporto tra Stella e Valerio. Stella e Valerio hanno deciso di affrontare una volta per tutte questi temi, portando a termine le questioni aperte. La narrazione si concentra anche sul futuro di Stella e di Simone.

S tasera alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay va in onda l’ultima puntata di La buona Stella. In ballo c’è la verità sulla morte di Paolo e soprattutto quale futuro si prospetta per Stella (e per Simone). Il tumore che l’ex calciatore ha in testa non è maligno e l’avventura rocambolesca da gangster movie che sta vivendo lo porterà a riavvicinarsi all’ex Alessia e alla figlia Giada. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Nella seconda puntata di “La buona Stella” prosegue la fuga di Simone e della sua famiglia Stella e Valerio riprendono a collaborare e insieme riusciranno a scoprire tutto sulla sparatoria nella birreria e perché è stato ucciso il collega Cairo, ma soprattutto a capire che cosa è successo 18 mesi prima a Paolo, compagno di Stella e fratello di Valerio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stella e Valerio finalmente mettono un punto fermo sulla morte di Paolo e sul loro rapporto

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