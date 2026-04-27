Stefano Bandecchi è un imprenditore e figura politica noto per il suo stile diretto e senza peli sulla lingua. Originario di Terni, ha costruito una carriera che lo ha portato a conquistare consensi anche oltre i confini locali. La sua personalità forte e il modo di comunicare apparentemente poco diplomatico attirano l’attenzione di molti, anche se ha affrontato procedimenti giudiziari e commenti polemici rivolti ai cittadini.

Bandecchi è un imprenditore — o forse qualcosa di più. Uno che potremmo definire “sveglio”: di quelli che sanno cogliere l’attimo, intercettare la normativa giusta al momento giusto e costruirci sopra un impero, come quello diventato oggi l’Università Cusano. Anni fa conobbi un imprenditore molto simile all’attuale Sindaco di Terni: un genio anche lui, capace di creare un piccolo impero nell’editoria. Poi arrivarono le accuse di truffa allo Stato per i contributi pubblici e tutto crollò. Il profilo, però, era lo stesso: tosto, politicamente scorretto, “sveglio”. Con una differenza: Stefano è accusato di evasione fiscale, non di truffa. Negli ultimi giorni, travolto dalla sua campagna elettorale permanente, Bandecchi è ovunque.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Stefano Bandecchi: l’uomo forte, politicamente scorretto e “tosto” che, partendo da Terni, vuole conquistare il mondo

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