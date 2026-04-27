Il cantante statunitense si esibirà domenica 26 aprile al Moody Center di Austin. L'evento si svolge pochi giorni dopo un attacco alla cena dei corrispondenti a Washington, episodio al centro delle sue dichiarazioni pubbliche. Springsteen ha espresso condanna verso la violenza politica, intervenendo con un messaggio durante l'annuncio del concerto. La data è stata confermata senza modifiche, e l’artista si prepara a salire sul palco.

? Cosa sapere Bruce Springsteen si esibisce domenica 26 aprile al Moody Center di Austin.. L'artista condanna la violenza politica dopo l'attentato alla cena dei corrispondenti a Washington.. Il Moody Center di Austin ha ospitato la serata di domenica 26 aprile in cui Bruce Springsteen e la E Street Band si sono esibiti subito dopo l’attentato avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca al Washington Hilton. Il concerto texano ha segnato il ritorno sul palco dell’artista dopo la sparatoria verificatasi nella capitale, inserendosi in un tour caratterizzato da una forte impronta politica e da frequenti riferimenti a Trump. La...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Springsteen ad Austin: il grido contro la violenza politica

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