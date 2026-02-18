Clima mite ed eventi condivisi pienone sul Garda per San Valentino

Il clima mite e le iniziative speciali hanno portato un grande afflusso di visitatori sul Lago di Garda durante il weekend di San Valentino. La presenza di coppie e famiglie ha riempito hotel e ristoranti, molti dei quali hanno organizzato menu e serate a tema. Nonostante sia un periodo tradizionalmente più tranquillo, il Garda si è dimostrato molto richiesto, attirando anche turisti da altre regioni e paesi vicini.

L'Osservatorio di Destination Verona & Garda Foundation ha registrato un'occupazione al 76%. Federalberghi e Dvg: «Il territorio funziona quando si muove in modo unitario» Il Lago di Garda ha chiuso il fine settimana di San Valentino con risultati nettamente superiori alle attese, confermando la capacità del territorio di attrarre visitatori anche in piena bassa stagione. L'analisi riferita ai giorni 13 e 14 febbraio, elaborata grazie ai dati dell'Osservatorio di Destination Verona & Garda Foundation, indica un tasso di occupazione del 76%, in crescita di oltre 24 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.