Spazi e servizi finalmente condivisi | il nuovo progetto di Ambito 9 e Asst Garda

È stato annunciato il lancio di un nuovo progetto di integrazione sociosanitaria nella provincia, coinvolgendo la Casa di Comunità di Leno, gestita dall'azienda sanitaria locale. Il progetto coinvolge anche l’Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale, che comprende 20 Comuni, e mira a creare spazi e servizi condivisi. La Casa di Comunità di Leno sarà il punto centrale di questa iniziativa, che si distingue per la sua struttura unica in provincia.

La Casa di Comunità di Leno, gestita da Asst Garda, sarà il cuore pulsante del nuovo progetto di integrazione sociosanitaria, unico in provincia, che coinvolgerà la stessa Asst e l'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale, il distretto d'intervento sociale e sanitario che interessa 20 Comuni da Bagnolo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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