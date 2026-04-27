Sparatoria alla Casa Bianca Obama rompe il silenzio | La violenza non ha posto nella democrazia

Dopo gli spari avvenuti alla cerimonia dei giornalisti vicino alla residenza presidenziale, l’ex presidente ha preso parola affermando che la violenza non ha spazio in una democrazia. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui si discute molto sugli episodi di violenza legati a eventi pubblici e alla sicurezza degli ambienti istituzionali negli Stati Uniti. La notizia ha suscitato reazioni e riflessioni a livello internazionale.

Dopo gli spari alla White House Correspondents’ Dinner, l’ex presidente interviene con parole nette: un messaggio che accende il dibattito negli USA e nel mondo. Il messaggio di Barack Obama dopo la sparatoria Spari, paura e tensione nel cuore della politica americana. La sparatoria alla White House Correspondents’ Dinner ha riportato sotto i riflettori il tema della sicurezza negli Stati Uniti e il rischio di una deriva sempre più violenta del confronto politico. In questo clima, arriva la voce di Barack Obama. L’ex presidente degli Stati Uniti interviene con un messaggio chiaro e diretto: nessuna giustificazione, nessuna ambiguità. La violenza, sottolinea, non può trovare spazio in una democrazia.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sparatoria alla Casa Bianca, Obama rompe il silenzio: “La violenza non ha posto nella democrazia” Notizie correlate Attacco armato alla Casa Bianca: Trump evacuato, un ferito nella sparatoria. Fermato un 30enneMomenti di terrore al Washington Hilton di Washington, dove si stava svolgendo la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Leggi anche: Francesca rompe il silenzio: la verità dietro le sue bugie nella Casa Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesi; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump: Mia professione pericolosa; Spari alla cena di Trump con i giornalisti, l’attentatore non sta collaborando; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace. Trump sulla sparatoria alla Casa Bianca: Mi sono accucciato a terra, volevo vedereIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a parlare della sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, offrendo un racconto diretto di quei momenti di tensione. affaritaliani.it Sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: fuga e evacuazione al HiltonDurante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca al Hilton a Washington è scoppiato il panico dopo uno sparo nella lobby; il Secret Service ha evacuato Donald Trump, Melania e Jd Vance ... notizie.it Gli spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca gettano benzina sul fuoco dei complottisti. Le defaillance del Secret Service, vere o presunte, alimentano il dibattito sull'efficacia delle misure a tutela del Presidente, ma chi propende per le teorie cospira - facebook.com facebook Trump: "Quanto accaduto mostra perché serve la ballroom alla Casa Bianca". Il primo post del tycoon il giorno dopo gli spari alla cena dei corrispondenti #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com