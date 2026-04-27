Nel 2018, durante la partita tra Sampdoria e Napoli, l'arbitro sospese l'incontro per tre minuti a causa dei cori discriminatori dei tifosi della squadra di casa. Tuttavia, circa un mese dopo, l'Aia decise di non confermare la sua presenza in campo, motivando la scelta con valutazioni tecniche. La vicenda è al centro del libro nero di Gavillucci, che analizza le controversie e le decisioni prese in quel periodo.

Intorno al mondo arbitrale, purtroppo, le ombre non sono mai mancate. Molte sono state tenute nascoste, altre si sono portate con potenza alla luce del sole. Tra le persone che più si sono esposte c’è l’ormai ex arbitro di Serie A Claudio Gavillucci. Nel 2020 è uscito il suo libro, “L’uomo nero. Le verità di un arbitro scomodo” (edito da Chiarelettere), scritto con le giornaliste Manuela D’Alessandro dell’Agi e Antonietta Ferrante dell’Adnkronos. Il titolo già la dice lunga e dalle 192 pagine di racconto emergono le tante distorsioni di un settore che dovrebbe essere il più trasparente di tutti. Gavillucci è stato protagonista di uno degli episodi più educativi del calcio di quegli anni: il 13 maggio 2018 sospende la gara tra Sampdoria-Napoli per gli insulti razzisti a Koulibaly.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sospese una partita per discriminazioni territoriali, l'Aia dismise lui: il libro nero di Gavillucci

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