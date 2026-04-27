Sora controlli sui noleggi auto | denunciato titolare per mancato uso della piattaforma CARGOS

A Sora, la Polizia Stradale ha condotto controlli sui servizi di noleggio auto senza conducente. Durante le verifiche, è stato denunciato il titolare di una società del settore alla Procura della Repubblica di Cassino. La denuncia è stata emessa per mancato utilizzo della piattaforma CARGOS, in relazione alle normative vigenti. Le autorità continuano a monitorare il settore per garantire il rispetto delle regole.

A seguito di controlli amministrativi nel settore delle attività di noleggio auto senza conducente, gli agenti della Polizia Stradale di Sora hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il titolare di una società del settore.Secondo quanto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Controlli in un autonoleggio: denunciato il titolare. Sequestrate sei auto e 27 contrattiI carabinieri contestano la violazione dell’articolo 17 del Decreto Sicurezza: omessa registrazione dei dati dei clienti sul portale del Ministero... Controlli della polizia in un centro revisioni: titolare denunciato per attestazione irregolare di veicoloLa polizia ha intensificato in tutta la provincia i controlli sulle attività legate alla circolazione stradale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Sora 2: OpenAI annuncia controlli per i cameoOpenAI ha aggiunto nuove opzioni che permettono agli utenti di avere più controllo sull'uso dei cameo nell'app Sora da parte di altre persone. Quasi contemporaneamente all’accordo sottoscritto con AMD ... punto-informatico.it OpenAI promette controlli più rigidi sul copyright dopo che Sora 2 ha generato dei personaggi protettiOpenAI ha dichiarato di intraprendere delle misure di sicurezza più rigide su Sora 2 per quanto concerne il copyright. Tutti i dettagli della questione. Dopo il lancio in accesso solo su invito ... multiplayer.it