Solidarietà da rivali e alleati Inaccettabile la violenza

Diversi leader politici, tra avversari e alleati, hanno espresso solidarietà alla presidenza americana in seguito agli episodi di violenza avvenuti recentemente. La lista delle dichiarazioni include persone con ruoli diversi, che hanno condannato gli atti e mostrato vicinanza alle istituzioni coinvolte. La presa di posizione collettiva si è concentrata sulla condanna della violenza, definendola inaccettabile.

Leader antagonisti, avversari, partner e alleati. Lunga ed eterogenea la lista delle solidarietà espresse ieri alla presidenza americana. Al di là della condanna globale del gesto, vicinanza corale a Donald Trump e a Melania; con qualche assente all'appello e scambi utili a ravvivare un dialogo tra capi di Stato e di governo messo alla prova dalle recenti uscite del tycoon. Per esempio, con Londra. Tra i primi a far sapere di un'avvenuta telefonata con la coppia della Casa Bianca, il premier britannico, "sconvolto dalle scene alla cena dei corrispondenti" a Washington, scrive Starmer su X. Qualsiasi attacco alle istituzioni democratiche o alla libertà di stampa "dev'essere condannato con fermezza".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Solidarietà da rivali e alleati. "Inaccettabile la violenza" Notizie correlate Scontri a Torino, il Pd di Parma: "La violenza è inaccettabile, solidarietà al poliziotto ferito""Il Pd di Parma - si legge in una nota - esprime solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine e in particolare all’agente di polizia colpito e... Trump attacca Meloni: "È inaccettabile, mi sbagliavo su di lei". Crosetto: "Essere alleati...AGI - Donald Trump ha criticato la premier italiana Giorgia Meloni per avere difeso papa Leone XIV definendo "inaccettabili" l'attacco del presidente... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, insulti al rettore della Federico II: la solidarietà del sindaco Manfredi; Lanuvio, pranzo di solidarietà a sostegno della Comunità Gledhill; Napoli, la protesta della Curva A: Rivogliamo i nostri rivali! – FOTO; Crolla a 1 km dal traguardo: quello che fanno due rivali alla maratona di Boston lascia senza parole e commuove. Solidarietà da rivali e alleati. Inaccettabile la violenzaDa Macron a Sánchez, da Lula alla von der Leyen, un coro unanime di sostegno. Confermata la visita di Re Carlo da oggi negli Stati Uniti ... ilgiornale.it Foggia retrocesso in Serie D, la solidarietà degli ultras: messaggi da Bari e PalermoLa retrocessione del Foggia in Serie D segna una pagina amara nella storia rossonera, ma a colpire in queste ore ... immediato.net Giorgia Meloni: "Solidarietà a Trump, nessuno spazio all'odio politico e al fanatismo" - facebook.com facebook Massima solidarietà a Rossana e a suo marito, ieri colpiti e feriti da spari – solo in seguito rivelatisi di un’arma da soft air – mentre erano alla manifestazione del #25aprile a #Roma. Colpiti perché avevano partecipato alla manifestazione, presi di mira perché i x.com