Simbolotto estrazione di oggi 27 aprile 2026 | Lotto

Oggi, 27 aprile 2026, alle ore 20 si svolge l’estrazione del Simbolotto, un gioco collegato alle estrazioni del Lotto. L’estrazione si tiene quattro volte a settimana, nelle serate di martedì, giovedì, venerdì e sabato. La prova di questa sera rappresenta una delle consuete estrazioni settimanali del gioco, che si svolge regolarmente secondo il calendario stabilito.

Estrazione Simbolotto di oggi, 27 aprile 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 27 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di aprile la ruota associata al gioco è quella di Genova. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 27 aprile 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 12/12/2025

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