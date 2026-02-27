Simbolotto estrazione di oggi 27 febbraio 2026 | Lotto

Oggi, 27 febbraio 2026, alle ore 20, si svolge l’estrazione del Simbolotto, un gioco collegato alle estrazioni del Lotto che si tiene quattro volte a settimana, ovvero martedì, giovedì, venerdì e sabato. La serata prevede l’estrazione di simboli che vengono assegnati ai partecipanti, in concomitanza con le consuete estrazioni del Lotto.

LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 27 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di febbraio la ruota associata al gioco è quella di Cagliari. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 27 febbraio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione... 🔗 Leggi su Tpi.it

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 27 Febbraio 2026

Esulta la Campania con il Lotto. Nel concorso di martedì 17 febbraio ad Aversa, un fortunato giocatore si è assicurato una vincita da ben 222.826,09 euro grazie al Simbolotto. La vincita, che è più alta dell’anno, è stata registrata nel punto vendita di Via Giusep - facebook.com facebook