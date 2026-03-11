Silvia Salis a Cannes per promuovere Genova | Qui per guardare al futuro

La sindaca di Genova è a Cannes per partecipare al Mipim, evento internazionale dedicato al settore immobiliare e agli investimenti urbani. L’obiettivo dell’amministratrice è promuovere la città e presentare progetti di sviluppo. L’appuntamento riunisce professionisti e rappresentanti di tutto il mondo interessati alle opportunità di investimento e ai piani di crescita urbana. La partecipazione si inserisce in un contesto di promozione internazionale di Genova.

La sindaca di Genova Silvia Salis oggi è stata a Cannes per partecipare al Mipim, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al real estate e agli investimenti nelle città. La prima cittadina ha preso parte a due panel dal titolo "Healthy Cities, Healthy Assets: The Future of Sports.