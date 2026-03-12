Giovanissimo muore nell’incidente in motorino | scontro con un’auto

Un giovane ha perso la vita in un incidente avvenuto a Montevarchi. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava circolando con il suo motorino quando si è scontrato con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta accertando le dinamiche dell’incidente e ascoltando testimoni.

Montevarchi, 12 marzo 2026 – Tragedia sulle strade di Montevarchi. Un minorenne è morto in un incidente tra il suo motorino e un’auto. Accade intorno alle 12.40 sulla via Chiantigiana. Immediati i soccorsi dopo le chiamate di emergenza delle persone che hanno assistito allo scontro. Sono intervenute l’automedica del Valdarno e una ambulanza della Misericordia di Castelfranco. Con loro anche l’elisoccorso Pegaso 1. Le manovre rianimatorie sono iniziate subito. Ma il giovanissimo, andato in arresto cardiaco dopo i gravi traumi riportati, non si è più ripreso. Il guidatore dell’auto, un 28enne, è stato trasferito in codice verde all’ospedale della Gruccia a Montevarchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

