Giovanissimo muore nell’incidente in motorino | scontro con un’auto

Un giovane ha perso la vita in un incidente avvenuto a Montevarchi. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava circolando con il suo motorino quando si è scontrato con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta accertando le dinamiche dell’incidente e ascoltando testimoni.

Montevarchi, 12 marzo 2026 – Tragedia sulle strade di Montevarchi. Un minorenne è morto in un incidente tra il suo motorino e un’auto. Accade intorno alle 12.40 sulla via Chiantigiana. Immediati i soccorsi dopo le chiamate di emergenza delle persone che hanno assistito allo scontro. Sono intervenute l’automedica del Valdarno e una ambulanza della Misericordia di Castelfranco. Con loro anche l’elisoccorso Pegaso 1. Le manovre rianimatorie sono iniziate subito. Ma il giovanissimo, andato in arresto cardiaco dopo i gravi traumi riportati, non si è più ripreso. Il guidatore dell’auto, un 28enne, è stato trasferito in codice verde all’ospedale della Gruccia a Montevarchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovanissimo muore nell’incidente in motorino: scontro con un’auto Articoli correlati Leggi anche: Ancora uno scontro tra auto e motorino, un giovanissimo ferito Leggi anche: Incidente a piazzale Gramsci: scontro auto-motorino, un ferito Scontro tra motociclisti al circo, muore stuntman: l’incidente a Sant'Anastasia nel Napoletano Una raccolta di contenuti su Giovanissimo muore Temi più discussi: Giovane muore investito da autobus nel Vibonese; Giovane muore investito da bus a Nicotera Marina (VV); Investito da treno in corsa, giovane muore sul colpo: indagini in corso; Muore a 96 anni cadendo da un albero. Muore a 21 anni nell’incidente di sci. Era presidente di un Club delle FereEra il presidente di un Club della Ternana affiliato al Centro coordinamento il giovane romano deceduto in un incidente sciistico. Si susseguono le manifestazioni di cordoglio per la prematura ... lanazione.it Tragico incidente nella notte: muore Michele Riglietti di Vallefoglia, aveva 19 anni. Ferita l'amica di 17, che si libera dalle lamiere e chiede aiutoVALLEFOGLIA Tragedia nella notte a Morciano di Romagna, nel territorio della Valconca in provincia di Rimini, dove un ragazzo marchigiano di ... msn.com LUCA ROSSI Milano, Il 23 Febbraio 1986 Luca Rossi, giovanissimo (20 anni) militante di Democrazia Proletaria viene colpito da un colpo sparato dall’agente della Digos Pellegrino Pollicino. Muore poco dopo il trasporto in ospedale. Sua unica colpa quella di - facebook.com facebook